Российский боксер стал чемпионом мира после отказа Усика от поясов

Россиянин Гассиев стал чемпионом мира WBA после отказа Усика от поясов

Российский боксер Мурат Гассиев получил статус чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) после того, как украинец Александр Усик официально отказался от всех своих чемпионских поясов. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Ближайший бой 32-летний россиянин проведет 11 июля в Москве на турнире IBA.PRO 19, где его соперником станет французский боксер Тони Йока, занимающий 14-ю позицию в рейтинге WBA. Для Гассиева предстоящий поединок станет первым выходом на ринг в новом статусе чемпиона мира организации.

На профессиональном уровне Гассиев выступает с 2011 года, ранее владел чемпионскими титулами в первом тяжелом весе и в 2020 году перешел в супертяжелый дивизион. В его послужном списке значатся 33 победы при двух поражениях, при этом 26 поединков россиянин завершал досрочно.

В 2018 году Гассиев встречался с Александром Усиком в бою за звание абсолютного чемпиона мира, где украинский боксер победил единогласным решением судей.

Ранее Усик встретился с президентом США Дональдом Трампом.