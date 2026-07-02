Бельгия установила сразу два рекорда в матче ЧМ-2026

Сборная Бельгии установила сразу два рекорда в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу против Сенегала.

Встреча завершилась со счетом 3:2.

Полузащитник Юри Тилеманс забил победный гол на 124-й минуте и 44-й секунде. Этот мяч стал самым поздним в истории чемпионатов мира. Всего в составе сборной Бельгии отличились Ромелу Лукаку и Юри Тилеманс, который оформил дубль. За Сенегал забили Хабиб Диарра и Исмаила Сарр.

Также команда совершила самый поздний камбэк с отставания в два гола в финальных турнирах.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее определилась пятая пара 1/8 финала плей‑офф ЧМ-2026.