Определилась пятая пара 1/8 финала плей‑офф ЧМ-2026

Определилась пятая пара участников 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года.

Сборная США в матче 1/16 финала ЧМ обыграла команду Боснии и Герцеговины со счетом 2:0 и вышла в следующую стадию плей-офф. Таким образом, соперником хозяев турнира станет сборная Бельгии, которая в своем матче 1/16 финала обыграла Сенегал со счетом 3:2. Встреча команд пройдет 6 июля в Сиэтле.

Ранее стали известны другие пары 1/8 финала: Парагвай — Франция, Канада — Марокко, Бразилия — Норвегия и Мексика — Англия.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в мировом первенстве.

Ранее сборная США установила командный рекорд на чемпионатах мира.