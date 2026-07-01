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Россиянка Калинская за три часа вышла в третий круг Уимблдона

Российская теннисистка Калинская пробилась в третий круг Уимблдона
Benoit Tessier/Reuters

Российская теннисистка Анна Калинская вышла в третий раунд Уимблдонского турнира, проходящего на травяных кортах Лондона.

Во втором круге Калинская переиграла представительницу Франции Диан Парри. Матч продолжался 2 часа 57 минут и завершился со счетом 6:4, 3:6, 7:6 (10:8).

В решающей партии россиянка уступала со счетом 3:5, но сумела отыграться и выиграть тай-брейк, взяв последние шесть розыгрышей подряд.

В следующем круге 27-летняя Калинская встретится с победительницей матча между швейцаркой Белиндой Бенчич (11-й номер посева) и китаянкой Ван Синьюй.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Даниил Медведев вышел в третий круг Уимблдона.

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