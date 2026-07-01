Чемпион ОИ заявил, что Литва может только тявкать на российских спортсменов

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев раскритиковал заявление Федерации фигурного катания Литвы, которая выступила против допуска российских фигуристов к международным соревнованиям, передает РИА Новости.

«Сейчас, к сожалению, время цинизма, высокомерия, подлости и лжи. И удивляться ничему не приходится, тем более выпадам таких «могучих» стран, как Литва, Латвия и Эстония. Эти «могучие» страны могут только тявкать, словно Моська на слона, и подтявкивать, когда им позволяют их хозяева», — сказал Васильев.

Федерация фигурного катания Литвы выразила несогласие с решением ISU о допуске россиян и белорусов в нейтральном статусе.

30 июня Международный союз конькобежцев (ISU) на своем официальном сайте опубликовал пресс-релиз, в котором заявил о допуске российских спортсменов на турниры под эгидой организации с нового сезона.

Российские атлеты будут допущены к участию в соревнованиях в нейтральном статусе. Данное решение касается представителей всех видов спорта, входящих в ISU — фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта. Отмечается, что россияне смогут соревноваться как в личных, так и в командных турнирах.

Российские фигуристы не выступали на международных стартах с 2022 года. ISU в мае 2025 года перед Олимпиадой-2026 одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас).

Ранее в Эстонии раскритиковали решение вернуть россиян на международные старты.