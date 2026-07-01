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«Слишком жестоко»: известный российский актер расстроился из-за вылета Японии с ЧМ-2026

Актер Маров расстроился, что Бразилия выбила Японию с ЧМ-2026
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Известный российский актер Илларион Маров («Камбэк», «Ненормальный») рассказал «Газете.Ru», что его расстроил вылет сборной Японии с чемпионата мира — 2026. Актер болел за эту команду и даже отметил это в своем профиле на «Кинопоиске».

«Япония явно была настроена серьезно. Меня особенно восхищает методичность главного тренера команды Хадзимэ Мориясу. Есть в этом что-то очень трогательное. Как в мальчике Дзиро из аниме «Ветер крепчает» Хаяо Миядзаки. В мультфильме он строит самолеты. Хадзимэ строит команду. Такие ассоциации. К сожалению, сетка мундиаля сложилась для них, пожалуй, слишком жестоко — Бразилия в 1/16... У этой сборной еще все впереди!» — сказал Илларион Маров.

Актер отметил, что ему близка японская культура, поскольку он увлекается аниме.

«Мне нравится вдумчивое и безграничное аниме. Исао Такахата, Сатоси Кон и, конечно, Миядзаки. Моя фантазия очень легко откликается на их образы и на несколько часов я оказываюсь во сне — это ли не чудо мультипликации? «Атака Титанов» при этом стоит обособленно и не менее ценна мне. Ее сила в масштабе и в том, как точно и остро на дистанции раскрываются персонажи. А вообще аниме изучено мной на пару процентов — уверен, открытий будет много!» — сказал Маров.

Ранее Япония установила антирекорд чемпионатов мира.

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