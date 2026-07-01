Российским гребцам не выдали визы для въезда в Польшу на ЧМ

Российские спортсмены пропустят юниорское и молодежное первенство мира по гребному слалому в Польше из-за проблем с получением виз. Об этом в комментарии РИА Новости сообщил главный тренер сборной Максим Образцов.

«Мы понимали эту ситуацию и пытались сделать въездные визы через третьи страны, запросив, например, приглашения у венгров, словенцев, немцев. Но они не дали нам такие приглашения, документы предполагали только въезд в их страну», — указал он.

Мировое первенство проходит в Кракове с 30 июня по 5 июля.

1 марта 2022 года Международная федерация каноэ (ICF) отстранила спортсменов из России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях. Однако через год — в апреле 2023 года — организация приняла решение вернуть российских и белорусских представителей на турниры под своей эгидой. Атлеты обязаны выступать в нейтральном статусе.

Гребной слалом — это олимпийский вид спорта, в котором спортсмены на скорость проходят на байдарках или каноэ участки бурной воды (порожистые реки или искусственные каналы). Задача гребца — преодолеть дистанцию с естественными и искусственными препятствиями, выполняя маневры и не задевая размеченные ворота.

Ранее в США отреагировали на возвращение российских фигуристов.