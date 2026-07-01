Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Взрыв в Монако
Спорт

Губерниев отказался назвать сенсацией вылет Германии и Нидерландов с ЧМ

Журналист Губерниев не считает вылет Германии и Нидерландов с ЧМ сенсацией
Владимир Астапкович/РИА Новости

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев признался, что не был удивлен вылету сборных Германии и Нидерландов с чемпионата мира — 2026. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Я не считаю сенсацией вылет голландцев, Марокко — хорошая команда. Любой может обыграть любого. Вылет немцев — тоже не сенсация. Это нормальные результаты. Люди предполагали, что такое может случиться. Парагвай и Марокко — очень сильные команды», — указал он.

Сборная Германии завершила выступление на чемпионате мира — 2026 на стадии 1/16 финала после поражения от Парагвая. Основное время игры Германия — Парагвай завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти парагвайцы сначала вели со счетом 3:2 с двумя отбитыми Хилем ударами соперников, но последние два удара в основной серии отразил уже Мануэль Нойер, что позволило немцам сравнять счет. Однако шестым ударом Та пустил мяч выше ворот, Хосе Канале не промахнулся, и Парагвай вышел в 1/8 финала.

Игра Нидерланды — Марокко прошла на «Эстадио BBVA » в Монтеррее, основное время завершилось со счетом 1:1. В составе европейцев отличился Коди Гакпо, у африканской команды забил Исса Диоп. В серии послематчевых ударов марокканцы обыграли оппонентов со счетом 3:2, решающий гол на счету Исмаэля Сайбари.

Ранее сборная Нидерландов пожаловалась на расизм после вылета с ЧМ-2026.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 1 июля. Новые правила набора целевиков, пенсионные баллы за волонтерство и мощная вспышка на Солнце
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!