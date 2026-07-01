Губерниев отказался назвать сенсацией вылет Германии и Нидерландов с ЧМ

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев признался, что не был удивлен вылету сборных Германии и Нидерландов с чемпионата мира — 2026. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Я не считаю сенсацией вылет голландцев, Марокко — хорошая команда. Любой может обыграть любого. Вылет немцев — тоже не сенсация. Это нормальные результаты. Люди предполагали, что такое может случиться. Парагвай и Марокко — очень сильные команды», — указал он.

Сборная Германии завершила выступление на чемпионате мира — 2026 на стадии 1/16 финала после поражения от Парагвая. Основное время игры Германия — Парагвай завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти парагвайцы сначала вели со счетом 3:2 с двумя отбитыми Хилем ударами соперников, но последние два удара в основной серии отразил уже Мануэль Нойер, что позволило немцам сравнять счет. Однако шестым ударом Та пустил мяч выше ворот, Хосе Канале не промахнулся, и Парагвай вышел в 1/8 финала.

Игра Нидерланды — Марокко прошла на «Эстадио BBVA » в Монтеррее, основное время завершилось со счетом 1:1. В составе европейцев отличился Коди Гакпо, у африканской команды забил Исса Диоп. В серии послематчевых ударов марокканцы обыграли оппонентов со счетом 3:2, решающий гол на счету Исмаэля Сайбари.

Ранее сборная Нидерландов пожаловалась на расизм после вылета с ЧМ-2026.