Еще один тренер покинул сборную после вылета с ЧМ-2026

Аргентинец Себастьян Беккасесе объявил об уходе с поста главного тренера сборной Эквадора после поражения от команды Мексики в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Его слова приводит DSports.

«Таков футбол, таковы результаты. Сегодня мне придется попрощаться с прекрасной семьей. Но я делаю это с большой благодарностью и внутренним спокойствием, что мы отдали все», — указал он.

Специалист покинул свой пост по истечении срока действия контракта.

Матч 1/16 финала завершился поражением Эквадора со счетом 0:2. На 22-й минуте встречи счет открыл Хулиан Киньонес. Рауль Хименес удвоил преимущество мексиканцев на 33-й минуте. Эквадорец Пьеро Инкапье был удален с поля на 90-й минуте за то, что прикрыл рот руками, когда разговаривал с соперником.

В группе E сборная Эквадора набрала 4 очка и заняла третье место, уступив командам Кот-д'Ивуара (6) и Германии (6).

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

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