Сборная Нидерландов пожаловалась на расизм после вылета с ЧМ-2026

Сборная Нидерландов по футболу после поражения от национальной команды Марокко в 1/16 финала чемпионата мира опубликовала заявление на своей странице в социальных сетях и пожаловалась на расизм.

«Футбол объединяет людей, независимо от происхождения или фона. Мы видим в сети реакции, в которых игроков расистски и дискриминационно оскорбляют после вылета из турнира. Здесь мы проводим четкую грань. Расизм и дискриминация не имеют места нигде: ни в футболе, ни в сети, ни в нашем обществе», — указано в публикации.

Игра Нидерланды — Марокко прошла на «Эстадио BBVA » в Монтеррее, основное время завершилось со счетом 1:1. В составе европейцев отличился Коди Гакпо, у африканской команды забил Исса Диоп. В серии послематчевых ударов марокканцы обыграли оппонентов со счетом 3:2, решающий гол на счету Исмаэля Сайбари.

В последний раз Нидерланды проигрывали матч в основное время на чемпионате мира 2006 года в Германии, тогда они уступили португальцам в 1/8 финала (0:1). Примечательно, что при этом у Нидерландов нет ни одного чемпионского титула.

Ранее Мексика обыграла Эквадор в матче 1/16 финала чемпионата мира.