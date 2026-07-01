Результаты игрового дня чемпионата мира по футболу

Норвегия, Франция и Мексика вышли в 1/8 финала чемпионата мира

На чемпионате мира по футболу завершился очередной игровой день.

В 1/16 финала турнира Норвегия со счетом 2:1 обыграла Кот-д'Ивуар, Франция со счетом 3:0 обыграла Швецию, а Мексика одолела Эквадор (2:0).

Уже известно, что Франция сыграет в 1/8 финала с Парагваем, а Норвегия встретится с Бразилией. Мексика сыграет с победителем пары Англия — ДР Конго.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее Килиан Мбаппе установил рекорд плей-офф чемпионатов мира.