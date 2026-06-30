Норвегия со звездой «Манчестер Сити» сразится с Бразилией в 1/8 финала ЧМ

Сборные Норвегии и Бразилии сыграют в 1/8 финала чемпионата мира — 2026

Сборная Норвегии сразится за выход в четвертьфинал чемпионата мира — 2026 с национальной командой Бразилии.

Матч состоится 5 июля, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 23:00 по московскому времени.

30 июня Норвегия обыграла команду Кот-д'Ивуара в матче 1/16 финала чемпионата мира — 2026 по футболу. Встреча, которая состоялась на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в американском Арлингтоне, завершилась со счетом 2:1. Счет в матче открыла норвежская команда, гол на свой счет записал Антонио Нуса на 39-й минуте с передачи Мартина Эдегора. Ивуарийцы сравняли счет на 74-й минуте, отличился Амад Диалло, его ассистентом выступил Николя Пепе. На 86-й минуте норвежец Эрлинг Холанд замкнул передачу Патрика Берга.

Бразилия в своем матче 1/16 финала ЧМ одолела Японию со счетом 2:1. В первом тайме счет открыл японец Каисю Сано. Во втором тайме счет сравнял Каземиро. Уже в компенсированное время забил игрок сборной Бразилии Габриэл Мартинелли.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ранее появилась информация, что тренер сборной Нидерландов уйдет со своего поста из-за вылета с ЧМ-2026.