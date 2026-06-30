Избивший пенсионерку боец ММА погиб при штурме

Боец ММА Джихад Юнусов, напавший на женщину в Грозном из-за камеры видеонаблюдения в подъезде, погиб при штурме в зоне спецоперации. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, Юнусов пробыл в рядах вооруженных сил не более месяца. Спортсмен участвовал в боевых действиях в составе штурмовой группы и погиб во время наступления.

Юнусов оказался на фронте после скандала с избиением пенсионерки. Инцидент произошел 15 мая. Юнусов облил женщину кофе, кинул в нее стаканчиком и нанес несколько ударов. Согласно появившейся в СМИ информации, конфликт Юнусова с его пожилой соседкой произошел из-за камеры видеонаблюдения в подъезде, которую поставили соседи бойца. Юнусов сначала вступил в словесную перепалку с женщиной, а потом облил ее кофе из кружки.

Боец дебютировал в ММА в 2012 году, с тех пор он победил в 19 поединках, а в восьми боях потерпел поражение. Последний раз он выходил в октагон в августе 2024 года на турнире АСА 178, где проиграл решением судей Хафизу Сакибекову.

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