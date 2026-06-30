Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Спорт

Избивший пенсионерку боец ММА погиб при штурме

Избивший пенсионерку боец ММА Юнусов погиб при штурме
fc_akhmat/VK

Боец ММА Джихад Юнусов, напавший на женщину в Грозном из-за камеры видеонаблюдения в подъезде, погиб при штурме в зоне спецоперации. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, Юнусов пробыл в рядах вооруженных сил не более месяца. Спортсмен участвовал в боевых действиях в составе штурмовой группы и погиб во время наступления.

Юнусов оказался на фронте после скандала с избиением пенсионерки. Инцидент произошел 15 мая. Юнусов облил женщину кофе, кинул в нее стаканчиком и нанес несколько ударов. Согласно появившейся в СМИ информации, конфликт Юнусова с его пожилой соседкой произошел из-за камеры видеонаблюдения в подъезде, которую поставили соседи бойца. Юнусов сначала вступил в словесную перепалку с женщиной, а потом облил ее кофе из кружки.

Боец дебютировал в ММА в 2012 году, с тех пор он победил в 19 поединках, а в восьми боях потерпел поражение. Последний раз он выходил в октагон в августе 2024 года на турнире АСА 178, где проиграл решением судей Хафизу Сакибекову.

Ранее экс-чемпион UFC назвал победителя боя между Царукяном и Топурией.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Железному Майку — 60! Вспоминаем 7 скандалов с Тайсоном, о которых редко говорят
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!