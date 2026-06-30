На ЧМ-2026 определилась первая пара плей-офф 1/8 финала

На чемпионате мира по футболу 2026 года сформировалась первая пара участников 1/8 финала.

В первом матче за выход в четвертьфинал сборная Марокко сыграет со сборной Канады. Игра пройдет в Хьюстоне на «Эн-Ар-Джи Стэдиум» 4 июля, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

В матче 1/16 финала марокканцы переиграли сборную Нидерландов. Игра прошла на «Эстадио BBVA » в Монтеррее, основное время завершилось со счетом 1:1. В составе европейцев отличился Коди Гакпо, у африканской команыды забил Исса Диоп. В серии послематчевых ударов марокканцы обыграли оппонентов со счетом 3:2, решающий гол на счету Исмаэля Сайбари.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

Канадцы в стартовом матче плей-офф ЧМ-2026 переиграли команду ЮАР. Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил Стефен Эуштакиу, который отличился в компенсированное ко второму тайму время.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ранее сообщалось, что сборная Германии 12 лет не может выйти в 1/8 финала ЧМ.