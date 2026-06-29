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Бразилия обыграла Японию в 1/16 финала чемпионата мира

Бразилия со счетом 2:1 обыграла Японию в 1/16 финала чемпионата мира
Pedro Nunes/Reuters

Сборная Бразилии одержала волевую победу в матче 1/16 финала чемпионата мира.

Встреча завершилась со счетом 2:1.

В первом тайме счет открыл японец Каисю Сано. Во втором тайме счет сравнял Каземиро. Уже в компенсированное время забил игрок сборной Бразилии Габриэл Мартинелли.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Бразилия в 1/8 финала сыграет с победителем пары Кот-д'ИвуарНорвегия.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее российский тренер назвал одного из фаворитов чемпионата мира.

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