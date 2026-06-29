Легенда «Манчестер Юнайтед» назвал главную проблему Роналду

Бывший нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Диего Форлан посоветовал португальцу Криштиану Роналду сменить позицию на футбольном поле, передает ESPN.

«Проблема в том, что Криштиану играет в центре нападения, это его стихия. Если бы он немного сместился на фланг, другие игроки могли бы прорваться и он мог бы создать момент. Именно здесь Португалия допускает ошибки», — сказал Форлан.

3 июля Португалия сыграет с Хорватией в 1/16 финала чемпионата мира.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее экс-тренер сборной России заявил, что Роналду не играет на команду.