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ЧМ-2026
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Ветеран ЦСКА не ждет легкой победы Бразилии над Японией

Экс-футболист ЦСКА Кузнецов не ждет легкой победы Бразилии над Японией
Amanda Perobelli/Reuters

Бывший футболист московского ЦСКА Дмитрий Кузнецов заявил, что не ждет легкой победы Бразилии над Японией в 1/16 финала чемпионата мира, передает «Матч ТВ».

«Япония — очень организованная и неуступчивая команда с очень хорошей дисциплиной и исполнителями. Думаю, бразильцы так легко не выиграют», — сказал Кузнецов.

Встреча состоится 29 июня. Команды выйдут на поле в 20:00 по московскому времени.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее экс-футболист московского «Спартака» назвал Бразилию одним из фаворитов ЧМ.

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