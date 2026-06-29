Победитель Лиги чемпионов спел «Седую ночь» в шапке-ушанке

Бывший защитник сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра опубликовал в социальных сетях видео, на котором он исполняет песню Юрия Шатунова «Седая ночь» на русском языке.

«Я люблю Москву, ребята. 2008 год — «Манчестер Юнайтед» выиграл Лигу чемпионов, 2018 год — сборная Франции выиграла чемпионат мира. Москва всегда со мной. Эта песня в моей голове уже на протяжении шести месяцев», — сказал Эвра.

Под публикацией он написал: «Бодрствую в понедельник с этим русским хулиганом».

В 2008 году в московских «Лужниках» «Манчестер Юнайтед» обыграл «Челси» в финале Лиги чемпионов. В 2018 году на той же арене сборная Франции стала чемпионом мира, победив Хорватию. Эвра не участвовал в том турнире и завершил карьеру в 2019 году.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

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