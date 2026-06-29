Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Спорт

Победитель Лиги чемпионов спел «Седую ночь» в шапке-ушанке

Экс‑футболист «МЮ» Эвра в шапке‑ушанке спел песню «Седая ночь»
Matteo Secci/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший защитник сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра опубликовал в социальных сетях видео, на котором он исполняет песню Юрия Шатунова «Седая ночь» на русском языке.

«Я люблю Москву, ребята. 2008 год — «Манчестер Юнайтед» выиграл Лигу чемпионов, 2018 год — сборная Франции выиграла чемпионат мира. Москва всегда со мной. Эта песня в моей голове уже на протяжении шести месяцев», — сказал Эвра.

Под публикацией он написал: «Бодрствую в понедельник с этим русским хулиганом».

В 2008 году в московских «Лужниках» «Манчестер Юнайтед» обыграл «Челси» в финале Лиги чемпионов. В 2018 году на той же арене сборная Франции стала чемпионом мира, победив Хорватию. Эвра не участвовал в том турнире и завершил карьеру в 2019 году.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее кот-оракул предсказал вылет Аргентины с ЧМ-2026.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как правильно вступить в наследство, чтобы не остаться без него, и во сколько это обойдется? Гайд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!