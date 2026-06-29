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«Это же идиотизм»: Тарасова о допуске Гуменника и Петросян на ОИ-2026

Тарасова осудила допуск российских фигуристов на ОИ-2026
Shatokhina Natalya/Global Look Press

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в интервью Александру Щекотову высказалась об условиях подготовки российских фигуристов к Олимпийским играм 2026 года в Италии.

«И Гуменник, и Аделия катались первый раз в своей жизни на международных соревнованиях, которые называются Олимпийские игры. Ну это же идиотизм! Не участвовать четыре года ни в каких соревнованиях! Да они потому что классные ребята, честно скажу», — заявила Тарасова.

Российские фигуристы не выступают на международных стартах с 2022 года. ISU в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Ранее Тарасова раскрыла отношение к меняющим гражданство российским спортсменам.

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