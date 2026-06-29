Агент Захаряна опроверг информацию о переходе игрока в «Краснодар»

Агент Захаряна заявил, что переговоров с «Краснодаром» не ведется

Агент полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин опроверг информацию о возможном переходе игрока в «Краснодар». Его слова передает «Матч ТВ».

«Мне неизвестно ничего об интересе «Краснодара» к Арсену. Обратитесь в «Краснодар», здесь нечего комментировать. Не было никаких контактов, никто ничего не знает», — скзазал Голубин.

29 июня в СМИ появилась информация о переходе Захаряна в краснодарский клуб.

17 апреля стало известно, что Захарян не сможет сыграть в финале Кубка Испании против мадридского «Атлетико» из-за острого гастроэнтерита. Гастроэнтерит — воспаление кишечника из-за отравления или инфекции, которое обычно сопровождается диареей, тошнотой, болью в животе и обезвоживанием.

19 апреля «Реала Сосьедад» выиграл Кубок Испании. В решающем матче, прошедшем на стадионе «Ла Картуха» в Севилье, баскский клуб оказался сильнее мадридского «Атлетико» в серии пенальти — 4:3.

Прошедший сезон Захарян провел в Испании, выйдя на поле в 21 встрече и отметившись одним точным ударом. Действующее соглашение игрока с баскским клубом истекает 30 июня 2029 года.

Ранее Захаряну посоветовали вернуться из Европы.