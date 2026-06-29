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ЧМ-2026
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Президент РФС назвал главный минус расширенного формата чемпионата мира

Президент РФС Дюков назвал главную проблему нового формата чемпионата мира
Пресс-служба «Газпром нефти»

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что основным недостатком нового формата чемпионата мира стало увеличение количества матчей для команд, проходящих далеко по турнирной сетке. Его слова передает «Чемпионат».

«К минусам можно отнести то, что командам, которые далеко пройдут, придется провести больше матчей. Игроки в сезоне проводят большое количество игр, это дополнительная нагрузка. Многое будет определять не только тактическая и техническая подготовка, но и физическая. У кого хватит сил, кто будет лучше физически готов, тот и победит», — сказал Дюков.

Это мировое первенство стало первым в истории, на котором принимают участие 48 сборные. До этого — с 1998 по 2022 — в рамках мирового первенства выступали 32 национальные команды.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции. Сборная России не принимает участие в мировом первенстве из-за отстранения, которое было наложено в 2022 году после начала СВО России на Украине. Этот мундиаль стал уже вторым, который пропускают российские игроки.

Ранее на ЧМ-2026 повторили один из необычных рекордов в истории турнира.

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