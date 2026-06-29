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ЧМ-2026
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В США изъяли более 400 дронов в местах проведения матчей ЧМ-2026

В США во время ЧМ-2026 возле стадионов перехватили более 400 БПЛА
FIFA

Директор Федерального бюро расследований США Кэш Патель в своих в соцсетях сообщил, что правоохранительные органы изъяли более 400 беспилотников в местах проведения матчей чемпионата мира по футболу в США, Канаде и Мексике.

«На сегодняшний день, работая вместе с нашими партнерами по всей стране, мы изъяли более 400 беспилотников, которые были запущены вблизи ограниченного воздушного пространства», — написал Патель.

ФБР ранее называло противодействие дронам приоритетным направлением на время мундиаля. На всех объектах чемпионата мира установлены системы обнаружения и нейтрализации угроз. Только за воскресенье в Майами конфисковано семь беспилотников, еще семь перехвачено в фан-зонах ФИФА.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

Ранее ганский колдун предрек Аргентине вылет с ЧМ-2026 из-за Кабо-Верде.

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