Глава Федерации футбола Саудовской Аравии ушел в отставку после провала на ЧМ-2026

Глава Федерации футбола Саудовской Аравии Ясер Аль-Мисхаль в своих социальных сетях объявил об отставке после неудачного выступления национальной команды на чемпионате мира 2026 года.

«Я покидаю свой пост, но продолжу служить родине и поддерживать все, что способствует развитию и успехам саудовского спорта. Благодарю всех, кто поддерживал нас на этом пути, а также наших болельщиков. Прошу прощения, если мы не оправдали ваших ожиданий», — написал Аль-Мисхаль.

Сборная Саудовской Аравии сыграла вничью с Уругваем (1:1) и Кабо-Верде (0:0) и проиграла Испании (0:4). Команда набрала два очка на групповом этапе и не вышла в плей-офф.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее переход Эдуарда Сперцяна в саудовский «Аль-Ахли» назвали странным.