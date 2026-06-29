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Стало известно, кто перейдет в «Краснодар» на замену Сперцяну

Захарян в ближайшие две недели станет игроком «Краснодара»
Ricardo Larreina/Global Look Press

Полузащитник испанского «Реала Сосьедад» Арсен Захарян станет футболистом «Краснодара» в ближайшие две недели. Об этом пишет Arménie Football.

Прошедший сезон 21-летний полузащитник провел в Испании, выйдя на поле в 21 встрече и отметившись одним точным ударом. Действующее соглашение игрока с баскским клубом истекает 30 июня 2029 года.

17 апреля стало известно, что Захарян не сможет сыграть в финале Кубка Испании против мадридского «Атлетико» из-за острого гастроэнтерита. Гастроэнтерит — воспаление кишечника из-за отравления или инфекции, которое обычно сопровождается диареей, тошнотой, болью в животе и обезвоживанием.

19 апреля «Реала Сосьедад» выиграл Кубок Испании. В решающем матче, прошедшем на стадионе «Ла Картуха» в Севилье, баскский клуб оказался сильнее мадридского «Атлетико» в серии пенальти — 4:3.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее переход Сперцяна в «Аль-Ахли» назвали странным.

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