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ЧМ-2026
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«Барселона» намерена подписать Кейна

«Барселона» предприняла первые шаги для трансфера Кейна
IMAGN IMAGES via Reuters/Vincent Carchietta

«Барселона» изучает возможность трансфера нападающего «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейна. Об этом сообщает Daily Mail.

Испанский клуб связался с окружением 32-летнего форварда, чтобы обсудить потенциальный переход. Сам игрок чувствует себя комфортно в Германии и в данный момент сосредоточен на возможном продлении контракта с «Баварией».

Сборная Англии обыграла команду Панамы в третьем туре группового этапа на чемпионате мира — 2026.

Полузащитник Джуд Беллингем открыл счет на 62-й минуте. Гарри Кейн установил окончательный счет встречи на 67-й минуте — 2:0.

Этот гол стал для Кейна 11-м на чемпионатах мира. Нападающий установил национальный рекорд: ни один футболист сборной Англии не забивал больше на мундиалях. Он делит восьмое место в списке лучших бомбардиров с венгром Шандором Кочишем и немцем Юргеном Клинсманом.

Благодаря этой победе Англия набрала семь очков и вышла с первого места в 1/16 финала чемпионата мира.

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