Российский тренер: хозяева чемпионата мира всегда получают привилегии

Футбольный тренер Валерий Непомнящий заявил, что хозяева чемпионата мира всегда получают привилегии, передает RT.

«Понятно, что так было всегда — хозяева получают привилегии. Другое дело, что сейчас мундиаль принимают сразу три государства, и мы видим такую ситуацию. С другой стороны, те же США занимают законное место в первой корзине», — сказал Непомнящий.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее Александр Мостовой назвал плей-офф чемпионата мира неразберихой.