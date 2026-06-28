Переход Сперцяна в «Аль-Ахли» назвали странным

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин назвал странным переход Эдуарда Сперцяна из «Краснодара» в саудовский «Аль-Ахли», передает «Матч ТВ».

«Переход Сперцяна в «Аль‑Ахли» для меня странный, его просто продали за хорошие деньги. Обычно туда едут люди, которые от хороших клубов не получили предложений. Но, опять же, чтобы играть в хорошей команде, ее уровню надо соответствовать», — сказал Силкин.

В прошедшем сезоне 25-летний полузащитник провел 42 матча за «Краснодар», отличившись 14 голами и 18 результативными передачами. Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до 30 июня 2029 года.

«Краснодар» уступил московскому «Спартаку» в суперфинале Кубка России. Основное время завершилось ничьей — 1:1. В серии послематчевых пенальти у «быков» не забили Боселли и Кевин Ленини, что привело к поражению команды. Для «Спартака» этот кубок стал пятым в российской истории и рекордным 15-м с учетом турниров, проводившихся в СССР и СНГ.

Ранее Константин Тюкавин подтвердил, что им интересовался «Спартак».