Назван минус сборной Германии

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов заявил, что сборная Германии играет предсказуемо на чемпионате мира, передает «Матч ТВ».
«Германия, проигравшая эквадорцам, меня очень разочаровывает. Вроде у них все отлажено, но уж очень академично и предсказуемо они играют. Соперники их разгадывают, и на подходе к штрафной они ничего сделать не могут», — сказал Наумов.
Сборная Германии сыграет с национальной командой Парагвая в 1/16 финала плей-офф чемпионата мира — 2026.
Матч начнется 29 июня в 23:30 по московскому времени.
25 июня Германия проиграла сборной Эквадора в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира. Это поражение не помешало немцам стать победителями группы E, где также выступали Кот-д'Ивуар и Кюрасао.
Ранее на ЧМ-2026 повторили один из необычных рекордов в истории турнира.