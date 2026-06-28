Назван минус сборной Германии

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов заявил, что сборная Германии играет предсказуемо на чемпионате мира, передает «Матч ТВ».

«Германия, проигравшая эквадорцам, меня очень разочаровывает. Вроде у них все отлажено, но уж очень академично и предсказуемо они играют. Соперники их разгадывают, и на подходе к штрафной они ничего сделать не могут», — сказал Наумов.

Сборная Германии сыграет с национальной командой Парагвая в 1/16 финала плей-офф чемпионата мира — 2026.

Матч начнется 29 июня в 23:30 по московскому времени.

25 июня Германия проиграла сборной Эквадора в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира. Это поражение не помешало немцам стать победителями группы E, где также выступали Кот-д'Ивуар и Кюрасао.

Ранее на ЧМ-2026 повторили один из необычных рекордов в истории турнира.