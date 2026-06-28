Сперцян согласился на переход в Саудовскую Аравию

Сперцян согласился перейти в Саудовскую Аравию после срыва варианта в Европе

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян согласился на переход в саудовский «Аль-Ахли». Об этом пишет Telegram-канал «МЯЧ RU».

По информации источника, решение было принято после того, как итальянский «Комо» не сделал официального предложения футболисту. Дополнительным фактором стало отсутствие сборной Армении на чемпионате мира, из-за чего интерес европейских клубов к Сперцяну этим летом оказался минимальным.

Ранее в СМИ появилась информация, что контракт Сперцяна с «Аль-Ахли» уже согласован, а его зарплата в саудовском клубе составит 6 миллионов евро в год. «Краснодар» получит за трансфер 25 миллионов евро.

В прошедшем сезоне 25-летний полузащитник провел 42 матча за «Краснодар», отличившись 14 голами и 18 результативными передачами. Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до 30 июня 2029 года.

«Краснодар» уступил московскому «Спартаку» в суперфинале Кубка России. Основное время завершилось ничьей — 1:1. В серии послематчевых пенальти у «быков» не забили Боселли и Кевин Ленини, что привело к поражению команды. Для «Спартака» этот кубок стал пятым в российской истории и рекордным 15-м с учетом турниров, проводившихся в СССР и СНГ.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что Сперцян переходит в «Аль-Ахли» из-за денег.