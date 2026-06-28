Стало известно, когда российский чемпион UFC Ян сможет выйти на бой

Менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петра Яна Саят Абдрахманов сообщил, что российский боец может провести следующий поединок осенью. Его слова передает «Матч ТВ».

«Да, у него прошла плановая операция. После первой операции эту тоже планировалось сделать. Если говорить по срокам восстановления, предположительно, это осень. Осенью может быть следующий бой», — рассказал Абдрахманов.

Ян — российский боец легчайшего дивизиона UFC, в активе которого 20 побед и пять поражений.

В 2022 году Ян проиграл О'Мэлли раздельным решением судей.

7 декабря 2025 года Петр Ян одолел Двалишвили на турнире UFC 232 и забрал титул в легчайшем весе. Поединок, который проходил в Лас-Вегасе, продлился пять раундов и завершился единогласным решением судей в пользу Яна со счетом 49-46, 49-46, 48-47. После боя грузинского бойца сразу госпитализировали из-за полученных повреждений. Для него это поражение стало первым за 15 последних боев в UFC.

Ранее Шон О'Мэлли назвал величайшего бойца в легчайшем весе.