«Где Роналду?» Колумбийские болельщики издевались над игроком после матча ЧМ-2026

Колумбийские болельщики устроили насмешливую акцию в адрес португальского нападающего Криштиану Роналду после финального свистка матча третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года против сборной Португалии, передает A Bola.

«Где Роналду?» — скандировали фанаты колумбийской сборной.

Матч завершился безголевой ничьей, но обе сборные сохранили шансы на выход в плей-офф и продолжают борьбу на турнире. На групповом этапе Роналду забил два гола.

В группе K Португалия занимает второе место, набрав пять очков. Лидирует в этом квартете национальная команда Колумбии, которая во втором туре обыграла ДР Конго и набрала семь баллов.

В 1/16 финала Португалия встретится с Хорватией 3 июля, а Колумбия сыграет с Ганой 4 июля.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ранее Роналду назвал сборную Колумбии сильным соперником.