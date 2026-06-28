«Выбрал прозябать за деньги»: Губерниев об уходе Сперцяна из «Краснодара»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал переход полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в саудовский «Аль-Ахли» гонкой за деньги. Его слова передает «Матч ТВ».

«Выбрал прозябать за деньги вместо того, чтобы, может быть, чуть за меньшие деньги — он был одним из самых высокооплачиваемых футболистов России — бороться за чемпионство в «Краснодаре». Каждый выбирает сам. Либо прозябание со спортивной точки зрения, но за деньги, либо участие в одном из сильнейших чемпионатов Европы, — тоже за деньги, но за меньшие», — сказал Губерниев.

В прошедшем сезоне 25-летний полузащитник провел 42 матча за «Краснодар», отличившись 14 голами и 18 результативными передачами. Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до 30 июня 2029 года.

«Краснодар» уступил московскому «Спартаку» в суперфинале Кубка России. Основное время завершилось ничьей — 1:1. В серии послематчевых пенальти у «быков» не забили Боселли и Кевин Ленини, что привело к поражению команды. Для «Спартака» этот кубок стал пятым в российской истории и рекордным 15-м с учетом турниров, проводившихся в СССР и СНГ.

Ранее были оценены шансы «Краснодара» в борьбе за победу в РПЛ после ухода Сперцяна.