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«Горжусь игроками»: тренер Узбекистана о вылете сборной с ЧМ-2026

Каннаваро заявил, что гордится игроками после вылета Узбекистана с ЧМ-2026
Natasa Kupljenik/Global Look Press

Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро на пресс-конференции прокомментировал вылет своей команды с чемпионата мира по футболу.

«Этот турнир стал большим опытом как для меня, так и для игроков. Думаю, это даст нам большую мотивацию в будущем. Конечно, я много общался с игроками. Мы знали, что в нашей группе нужно играть против сильных команд, но мы сожалеем о таком результате. Мы допустили ошибки, но я совсем не хочу жаловаться на игроков. Они сделали все, что могли, и я горжусь ими», — сказал Каннаваро.

Сборная Узбекистана уступила ДР Конго в заключительном матче группового этапа. Команда не набрала ни одного очка в трех встречах и завершила турнир с разницей забитых и пропущенных мячей 2:11.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

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