«Хорошая команда»: Роналду о матче ЧМ против Колумбии

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о безголевой ничьей с Колумбией в третьем туре группового этапа чемпионата мира по футболу.

«Колумбия — очень хорошая команда, сильная. Очень сильная», — сказал Роналду.

Матч завершился безголевой ничьей, но обе сборные сохранили шансы на выход в плей-офф и продолжают борьбу на турнире. На групповом этапе Роналду забил два гола.

В группе K Португалия занимает второе место, набрав пять очков. Лидирует в этом квартете национальная команда Колумбии, которая во втором туре обыграла ДР Конго и набрала семь баллов.

В 1/16 финала Португалия встретится с Хорватией 3 июля, а Колумбия сыграет с Ганой 4 июля.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ранее Лионель Месси стал лучшим бомбардиром ЧМ-2026 на групповом этапе.