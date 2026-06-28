Определились пары 1/16 финала ЧМ-2026

На чемпионате мира по футболу завершился групповой этап.

По его итогам в плей-офф квалифицировались первые и вторые места в каждой из 12 групп, к ним добавились еще восемь лучших сборных, занявших третьи места.

За выход в 1/8 финала между собой поспорят сборные Германии и Парагвая, Франции и Швеции, ЮАР и Канады, Голландии и Марокко, Португалии и Хорватии, Испании и Австрии, США и Боснии и Герцеговины, Бельгии и Сенегала, Бразилии и Японии, Кот-Д'Ивуара и Норвегии, Мексики и Эквадора, Англии и ДР Конго, Аргентины и Кабо-Верде, Австралии и Египта, Швейцарии и Алжира, а также сборные Колумбии и Ганы.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее Алжир и Австрия сыграли вничью в матче ЧМ-2026.