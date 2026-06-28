Алжир и Австрия сыграли вничью

Сборная Алжира сыграла вничью с Австрией в матче третьего тура чемпионата мира по футболу 2026 году.

Игра прошла на «Эрроухед Стэдиум» в Канзас-Сити и завершилась со счетом 3:3. В составе европейцев отличились Марсель Забитцер, Марко Арнаутович и Саша Калайджич, у африканцев голы на счету Рияда Мареза, оформившего дубль, и Рафика Бельгхали.

«Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

После этой игры австрийцы и алжирцы набрали по четыре очка и успешно квалифицировались в 1/16 финала мундиаля.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее сообщалось, что сборная ДР Конго впервые в истории сыграет в плей-офф чемпионата мира.