Хорватия обыграла Гану

Сборная Хорватии переиграла Гану в матче третьего тура чемпионата мира по футболу 2026 году.

Игра прошла на стадионе «Линкольн Файненшл Филд» в Филадельфии, штат Пенсильвания, и завершилась со счетом 2:1. В составе победителей отличились Петар Сучич и Никола Влашич. У ганцев гол на счету Деррика Люккассена.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

После этой победы хорваты набрали шесть очков и закрепились на второй строчке в турнирной таблице группы L. Ганцы набрали четыре очка и стали третьими.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

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