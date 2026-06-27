Федерация футбола Уругвая отменила чартерный рейс для сборной после вылета с ЧМ

Уругвайские футболисты будут добираться домой своим ходом после вылета с ЧМ

Уругвайская футбольная ассоциация отменила чартерный рейс для игроков национальной команды после вылета Уругвая с чемпионата мира. Об этом в своих соцсетях рассказал журналист Мартин Чаркеро.

Каждому игроку придётся вернуться с чемпионата мира из США коммерческим рейсом.

Сборная Испании одержала победу над Уругваем в матче третьего тура в группе Н на чемпионате мира со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Алекс Баэна в конце первого тайма.

Уругвайцы, набрав два очка, заняли третье место в группе и лишились шансов на выход в плей-офф. Муслера допустил несколько ошибок в матчах группового этапа, а в игре с Испанией был заменен в перерыве. В 1/16 финала Испания сыграет 2 июля в 22.00 по московскому времени.Соперник испанцев определится в ночь на 28 июня.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

Ранее вратарь сборной Уругвая извинился перед народом после вылета с ЧМ-2026.