Ганский колдун взял на себя ответственность за вылет сборной Турции с чемпионата мира

Ганский колдун заявил, что виноват в вылете сборной Турции с чемпионата мира

Ганский колдун Нана Кваку Бонсам в своих соцсетях взял на себя ответственность за вылет сборной Турции с чемпионата мира по футболу после группового этапа.

«Честно говоря, это была огромная ошибка. Я приготовил особое заклинание, чтобы ослабить соперника Ганы на ЧМ-2026, но во время ритуала мой ученик поскользнулся, держа карту, и магическая энергия переместилась на Турцию», — заявил Бонсам.

В заключительном матче группового этапа Турция обыграла США, Европейская команда одержала победу со счетом 3:2. Турция одержала волевую победу, которая уже ничего не решала: поражения в двух предыдущих матчах досрочно лишили команду шансов на плей-офф. А США, несмотря на эту неудачу, сохранили первое место в группе и в 1/16 финала сыграют со сборной Боснии и Герцеговины.

Турция принимала участие в чемпионате мира впервые с 2002 года. Тогда сборная Турции выиграла бронзу, обыграв в матче за третье место Южную Корею.

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