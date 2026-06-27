Англия объявила стартовый состав на матч чемпионата мира

Англия и Панама объявили составы на матч чемпионата мира

Сборные Англии и Панамы объявили составы на матч чемпионата мира 2026 года.

Англия: Пикфорд, Конса, О'Райли, Гехи, Роджерс, Сака, Кейн, Рэшфорд, Куанса, Андерсон, Беллингем.

Панама: Москера, Кордоба, Эскобар, Харви, Х. Родригес, Барсенас, Т. Родригес, Андраде, Мурильо, Гутьеррес, Мартинес.

В турнирной таблице группы L Англия идет на первом месте набрав четыре очка, сборная Ганы также набрала четыре балла. У Хорватии три очка, сборная Панамы не имеет очков перед заключительным туром и потеряла шансы на выход из группы.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее сообщалось, что испанский футболист может пропустить плей-офф чемпионата мира из-за травмы.