Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» не верит в успех Роналду на чемпионате мира

Экс-футболист Канчельскис не верит в успех Роналду на чемпионате мира

Бывший полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил, что не верит в успех Криштиану Роналду на чемпионате мира, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Нет, я почти не верю в успех Португалии и в то, что она пройдёт далеко с Роналду в составе. У Аргентины больше шансов на проход дальше, я думаю», — сказал Роналду.

Португалия одержала победу над сборной Узбекистана в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу.

В первом тайме Криштиану Роналду оформил дубль, а еще одним точным ударом отметился Нуну Мендеш. Во втором тайме Абдувохид Нематов забил в собственные ворота, а Рафаэл Леау установил окончательный счет матча.

В группе K Португалия занимает первое место, набрав четыре очка, у Узбекистана нет набранных баллов. Колумбия (3) и ДР Конго (1) проведут свой матч 24 июня.

Ранее легенда «Челси» назвал преимущество Роналду над современными футболистами.