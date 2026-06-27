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Легенда «Спартака» оценил перспективы «Краснодара» в борьбе за победу в РПЛ после ухода Сперцяна

Экс-футболист Ловчев: «Краснодар» и без Сперцяна будет бороться за победу в РПЛ
Александр Вильф/РИА Новости

Бывший футболист Евгений Ловчев заявил, что «Краснодар» будет бороться за победу в Российской премьер-лиге, несмотря на вероятный переезд Эдуарда Сперцяна в саудовский «Аль-Ахли», передает «Чемпионат».

«Краснодар» будет бороться за чемпионство и без Сперцяна. Там хозяин участвует во всех процессах, кроме тренировочных. Клуб уже вышел на определённый уровень. Конечно, надо докупать игроков, но кого-то найдут», — сказал Ловчев.

В прошедшем сезоне 25-летний полузащитник провел 42 матча за «Краснодар», отличившись 14 голами и 18 результативными передачами. Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до 30 июня 2029 года.

«Краснодар» уступил московскому «Спартаку» в суперфинале Кубка России. Основное время завершилось ничьей — 1:1. В серии послематчевых пенальти у «быков» не забили Боселли и Кевин Ленини, что привело к поражению команды. Для «Спартака» этот кубок стал пятым в российской истории и рекордным 15-м с учетом турниров, проводившихся в СССР и СНГ.

Ранее агент заявил, что «Краснодар» принял предложение Саудовской Аравии по Сперцяну.

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