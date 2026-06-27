Российский боец назвал имя любимого футболиста

Российский боец, тройной чемпион ONE Анатолий Малыхин рассказал, что желает португальцу Криштиану Роналду победы на чемпионате мира по футболу, передает «Матч ТВ».

«Я всегда болею за Криштиану Роналду. С детства. Я болею больше не за Португалию, а просто хочу, чтобы Криштиану Роналду выиграл чемпионат мира. Да, Месси и Мбаппе — неплохие ребята, но Роналду — номер один», — сказал Малыхин.

Португалия одержала победу над сборной Узбекистана в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу.

В первом тайме Криштиану Роналду оформил дубль, а еще одним точным ударом отметился Нуну Мендеш. Во втором тайме Абдувохид Нематов забил в собственные ворота, а Рафаэл Леау установил окончательный счет матча.

В группе K Португалия занимает первое место, набрав четыре очка, у Узбекистана нет набранных баллов. Колумбия (3) и ДР Конго (1) проведут свой матч 24 июня.

Ранее журналист назвал Роналду примером для подражания.