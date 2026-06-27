Комментатор «Матч ТВ» подверг критике тренера сборной Норвегии

Российский комментатор и телеведущий Константин Генич раскритиковал тренера сборной Норвегии Столе Сольбаккена за то, что он выпустил второй состав на матч чемпионата мира по футболу против Франции, передает «Матч ТВ».

«У Норвегии 10 изменений в составе было. У каждой команды своя стратегия. Наверное, тренер понимает, что он делает. Не одобряю. Но это выбор тренера. Посмотрим, как они сыграют в 1/16 финала», — сказал Генич.

Сборная Норвегии проиграла национальной команде Франции со счетом 1:4 и заняла второе место в группе. В 1/16 финала норвежцы сыграют в 1/16 финала мирового первенства с национальной командой Кот-д′Ивуара. Игра состоится 30 июня, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

Ранее Андрей Аршавин раскритиковал Норвегию за ротацию в матче с Францией.