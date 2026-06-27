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Бойца Пуляева, вышедшего на бой UFC с флагом России, освистали в Баку

Российского бойца UFC Пуляева освистали в Баку
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Российского бойца Андрея Пуляева освистали на турнире UFC Fight Night 280 в Баку, передает «Матч ТВ».

Пуляев вышел на бой с Нурсултоном Рузибоевым из Узбекистана с флагом России на плечах под песню «Матушка». Соперника Пуляева зрители встретили овациями.

Поединок завершился победой Рузибоева.

22 июня Хавьер Мендес, являющийся тренером 34-летнего действующего обладателя титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе россиянина Ислама Махачева, заявил, что команда россиянина готова к бою с Конором Макгрегором.

Следующий поединок Махачева запланирован на 16 августа. На турнире UFC 330 в Филадельфии он встретится с ирландцем Иэном Гэрри и проведёт защиту пояса в полусреднем весе.

Ранее американский чемпион потребовал долю в UFC за свои заслуги.

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