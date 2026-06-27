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Испанский футболист может пропустить плей-офф чемпионата мира из-за травмы

Футболист сборной Испании Уильямс может пропустить плей-офф ЧМ из-за травмы
Wolfgang Rattay/Reuters

Нападающий сборной Испании Нико Уильямс может пропустить плей-офф чемпионата мира из-за травмы, сообщает Marca.

Футболист получил повреждение в матче группового этапа против Уругвая.

«Нужно подождать. У него дискомфорт. Это может быть перегрузка или усталость. Посмотрим», — сказал главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте.

Испания обыграла Уругвай со счетом 1:0. Все решил единственный точный удар Алекса Баэны в конце первого тайма, а также ошибка голкипера Фернандо Муслеры, который не сумел отразить не самый сложный мяч — 1:0. Главный тренер «альбиселесте» Марсело Бьелса фактически признал свою неправоту при выборе состава, заменив в перерыве Муслеру на Себастьяна Рочета, который был основным весь отборочный цикл.

Испания, которая так и не пропустила на групповой стадии, в первом раунде плей-офф встретится со вторым местом группы J, которое займет либо Австрия, либо Алжир, которые сыграют друг с другом в матче третьего тура.

Ранее определились 22 участника плей-офф ЧМ-2026.

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