В РФС оценили шансы сборной России на чемпионате мира

Глава РФС Дюков: России была бы вполне конкурентоспособна на чемпионате мира

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что сборная России была бы вполне конкурентоспособна на чемпионате мира, передает Sport24.

«Если говорить о возможном выступлении нашей сборной, то не хотелось бы рассуждать в сослагательном наклонении. Могу сказать одно — мы были бы вполне конкурентоспособны на этом турнире», — сказал Дюков.

В рамках последнего сбора российские футболисты под руководством Валерия Карпина провели три матча: с Буркина‑Фасо и Тринидада и Тобаго (3:0, 3:0) и уступила команде Египта (0:1).

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее в РФС оценили работу Карпина на посту тренера сборной.