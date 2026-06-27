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В РФС оценили шансы сборной России на чемпионате мира

Глава РФС Дюков: России была бы вполне конкурентоспособна на чемпионате мира
Пресс-служба «Газпром нефти»

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что сборная России была бы вполне конкурентоспособна на чемпионате мира, передает Sport24.

«Если говорить о возможном выступлении нашей сборной, то не хотелось бы рассуждать в сослагательном наклонении. Могу сказать одно — мы были бы вполне конкурентоспособны на этом турнире», — сказал Дюков.

В рамках последнего сбора российские футболисты под руководством Валерия Карпина провели три матча: с Буркина‑Фасо и Тринидада и Тобаго (3:0, 3:0) и уступила команде Египта (0:1).

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее в РФС оценили работу Карпина на посту тренера сборной.

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