Журналист назвал Роналду примером для подражания

Телеведущий Пирс Морган назвал на своем YouTube-канале форварда сборной Португалии Криштиану Роналду примером для подражания.

«Я думаю, Роналду невероятный пример для подражания, не так ли? Потому что он показывает вам, что возраст – это просто число. Ему 41 год, и он, вероятно, в теле 30-летнего мужчины. Я думаю, он ведет себя безупречно», — сказал Морган.

Португалия одержала победу над сборной Узбекистана в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу.

В первом тайме Криштиану Роналду оформил дубль, а еще одним точным ударом отметился Нуну Мендеш. Во втором тайме Абдувохид Нематов забил в собственные ворота, а Рафаэл Леау установил окончательный счет матча.

В группе K Португалия занимает первое место, набрав четыре очка, у Узбекистана нет набранных баллов. Колумбия (3) и ДР Конго (1) проведут свой матч 24 июня.

Ранее сестра Роналду выложила фото в его потной футболке.