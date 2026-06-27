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Российская дзюдоистка завоевала серебро на этапе Гран-при в Китае

Дзюдоистка Лищенко завоевала серебро на этапе Гран-при в Китае
A.RICARDO/Shutterstock/FOTODOM

Российская дзюдоистка Тамара Лищенко завоевала серебряную медаль на этапе Гран-при в китайском Циндао.

В финальном поединке весовой категории до 70 килограммов она уступила представительнице Хорватии Ларе Цветко.

Соревнования завершатся 28 июня. Это второй квалификационный турнир к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Такая же позиция была применена и для Олимпиады в 2026 году, несколько спортсменов были допущены на Игры в нейтральном статусе.

Некоторые международные федерации стали возвращать российским спортсменам право выступать на международной арене с российскими флагом и гимном. К примеру, это коснулось самбо, дзюдо и бокса.

Ранее российский дзюдоист стал вторым на турнире Большого шлема.

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