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Аршавин раскритиковал Норвегию за ротацию в матче с Францией

Аршавин: футбол может наказать сборную Норвегии за матч против Франции на ЧМ
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин раскритиковал сборную Норвегии за решение выставить неосновной состав на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира против Франции. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Я несколько разочарован этим. Мне кажется, футбол может наказать Норвегию за такое отношение. Они предпочли синицу в руке, зная, что со второго места выйдут на относительно удобного соперника — Кот-д'Ивуар, и не стали бороться за первую позицию в группе», — заявил Аршавин.

Сборная Норвегии проиграла национальной команде Франции со счетом 1:4 и заняла второе место в группе. В 1/16 финала норвежцы сыграют в 1/16 финала мирового первенства с национальной командой Кот-д′Ивуара. Игра состоится 30 июня, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

Сборная России не принимает участие в мировом первенстве из-за отстранения, которое было наложено в 2022 году после начала СВО России на Украине. Этот мундиаль стал уже вторым, который пропускают российские игроки.

Ранее Испания установила рекорд по беспроигрышной серии в официальных матчах.

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